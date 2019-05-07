Эксперт прокомментировал планы создать в России единый реестр населения

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал планы создать в России единый реестр населения.

«Подобная конверсия актов гражданского состояния является самым эффективным способом информирования властей о количественных данных в государстве, поэтому такое начинание пойдёт во благо развитию всей нашей страны», — сказал Журавлёв.

По его словам, это позволит оценить динамику социальных и экономических изменений в России и держать руку на пульсе в период между переписями населения.

Как отметил эксперт, это важная дополнительная информация, и главная задача состоит в том, как её правильно использовать.

Ранее глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что с 1 октября 2018 года в России начала работу единая система записи актов гражданского состояния, которая «позволила фактически связать все загсы единой цепочкой».

В марте, как передавал телеканал «360», в ФНС России рассказали о цифровой трансформации налоговых органов.