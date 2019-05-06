В России создадут единый реестр населения
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Мишустин отметил, что с 1 октября 2018 года в России начала работу единая система записи актов гражданского состояния, которая «позволила фактически связать все ЗАГСы единой цепочкой».
«В онлайне мы начали с 1 октября 2018 года, но если всё будет в порядке, то в течение двух с половиной лет произойдёт ретроконверсия с 1926 года. Для этого нужно будет обработать, оцифровать архивы ЗАГСов и, соответственно, ввести их в систему», — сказал Мишустин.
Он добавил, что «это также станет хорошей основой для единого реестра населения России».
По его словам, в системе зарегистрировано около 2,7 млн записей актов гражданского состояния.
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