В России упростят правила признания людей инвалидами
- Reuters
«В ближайшее время выйдет документ, я подпишу постановление, которым изменяются правила признания человека инвалидом», — заявил он.
По его словам, соответствующий вопрос обсуждался на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.
«Мы сокращаем сроки и упрощаем процедуру освидетельствования, это очень важное решение. Ну и будем поэтапно переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются», — заявил российский премьер.
По его словам, это будет сделано, чтобы инвалидам «не нужно было ходить по инстанциям, собирать какие-то дополнительные бумаги и всё можно было делать через портал государственных услуг».
Ранее RT ознакомился с данными Минтруда о регионах России с самой развитой инфраструктурой для инвалидов.