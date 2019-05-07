В России упростят правила признания людей инвалидами

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что подпишет постановление, упрощающее правила признания человека инвалидом. Об этом он сообщил в ходе заседания правительства, трансляцию которого ведёт телеканал «Россия 24».
В России упростят правила признания людей инвалидами
  • Reuters

«В ближайшее время выйдет документ, я подпишу постановление, которым изменяются правила признания человека инвалидом», — заявил он.

По его словам, соответствующий вопрос обсуждался на встрече с представителями общественных организаций инвалидов.

«Мы сокращаем сроки и упрощаем процедуру освидетельствования, это очень важное решение. Ну и будем поэтапно переходить к электронному обмену документами, которые при этом оформляются», — заявил российский премьер.

По его словам, это будет сделано, чтобы инвалидам «не нужно было ходить по инстанциям, собирать какие-то дополнительные бумаги и всё можно было делать через портал государственных услуг».

Ранее RT ознакомился с данными Минтруда о регионах России с самой развитой инфраструктурой для инвалидов.

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