Минобороны опубликовало документы по случаю 75-й годовщины освобождения Севастополя

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На сайте Министерства обороны России открыли новый раздел с архивными документами. Подборка материалов опубликована в преддверии 75-й годовщины освобождения Севастополя от фашистских захватчиков.

«Среди документов, представленных в разделе, уникальная фотохроника с результатами боевой работы лётчиков восьмой воздушной армии и моряков Черноморского флота», — указано в тексте.

Кроме того, на сайте ведомства представлены в том числе номера газет «Сталинское знамя» и «Звезда», сведения о том, как пострадал детский лагерь «Артек», показания немецких пленных.

Ранее сообщалось, что в Севастополе прошли торжественный митинг и шествие по случаю 75-й годовщины освобождения Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков.

В феврале «Крыминформ» передавал, что правительство Республики Крым одобрило план мероприятий, посвящённых 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 75-летию освобождения полуострова от фашистских захватчиков. 

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