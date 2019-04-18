В Севастополе отметили 75-ю годовщину освобождения Балаклавы

В Севастополе состоялись торжественный митинг и шествие по случаю 75-й годовщины освобождения Балаклавы от немецко-фашистских захватчиков.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

В мероприятиях приняли участие представители органов власти и местного самоуправления, общественных организаций, Черноморского флота, а также ветераны и кадеты.

Они возложили цветы к памятнику последнему командиру обороны Севастополя генерал-майору Петру Новикову и к обелиску защитникам и освободителям Балаклавы.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Симферополе установили праздничные консоли к 75-летию освобождения города.