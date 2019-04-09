В Симферополе установили праздничные консоли к 75-летию освобождения города

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В центре Симферополя установили 20 праздничных консолей к 75-летней годовщине освобождения города, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу администрации.
В Симферополе установили праздничные консоли к 75-летию освобождения города
  • ©simadm.ru

Как заявила заместитель главы администрации Симферополя Алла Пацинко, консоли будут украшать город до 1 июля.

Помимо этого, сотрудники коммунальных служб обновили контур карты России на площади Ленина.

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