В Симферополе установили праздничные консоли к 75-летию освобождения города
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Как заявила заместитель главы администрации Симферополя Алла Пацинко, консоли будут украшать город до 1 июля.
Помимо этого, сотрудники коммунальных служб обновили контур карты России на площади Ленина.
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