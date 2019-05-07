В КНДР выразили соболезнования в связи с аварией SSJ-100 в Шереметьеве
Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Мы разделяем с российским народом беду и горечь неожиданного происшествия в дружественной России и искренне желаем скорейшей ликвидации последствий катастрофы», — указано в тексте.
В Пхеньяне также выразили сочувствие и соболезнования пострадавшим и семьям погибших.
5 мая во время жёсткой посадки в Шереметьеве у самолёта SSJ-100 подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
Отмечалось, что впоследствии огонь перекинулся на хвостовую часть воздушного судна.
В результате аварии погиб 41 человек.