В КНДР выразили соболезнования в связи с аварией SSJ-100 в Шереметьеве

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Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рён Хэ направил телеграмму с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в московском аэропорту Шереметьево.

Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Мы разделяем с российским народом беду и горечь неожиданного происшествия в дружественной России и искренне желаем скорейшей ликвидации последствий катастрофы», — указано в тексте.

В Пхеньяне также выразили сочувствие и соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

5 мая во время жёсткой посадки в Шереметьеве у самолёта SSJ-100 подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

Отмечалось, что впоследствии огонь перекинулся на хвостовую часть воздушного судна.

В результате аварии погиб 41 человек.

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