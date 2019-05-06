Три кабриолета ЗИЛ-41041 АМГ доставили в Петербург для участия в параде Победы

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Три кабриолета ЗИЛ-41041 АМГ привезли в Санкт-Петербург для участия в параде Победы на Дворцовой площади. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.
Три кабриолета ЗИЛ-41041 АМГ доставили в Петербург для участия в параде Победы
  • ©wikipedia.org

«На кабриолетах ЗИЛ принимающий парад Герой Российской Федерации, генерал-полковник Александр Журавлёв в сопровождении командующего парадом генерал-лейтенанта Евгения Никифорова совершит объезд войск и поздравит военнослужащих с Днём Победы», — рассказали в ведомстве.

Третий автомобиль будет находиться в резерве.

Также стало известно, что в Нижневартовске продолжается подготовка к празднованию 74-й годовщины Победы. Запланированы торжественные и памятные мероприятия, передаёт kp.ru со ссылкой на оргкомитет. В частности, состоится парад и праздничное шествие горожан.

Ранее сообщалось, что в Волгограде состоялась первая репетиция парада Победы.

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