Три кабриолета ЗИЛ-41041 АМГ доставили в Петербург для участия в параде Победы

Три кабриолета ЗИЛ-41041 АМГ привезли в Санкт-Петербург для участия в параде Победы на Дворцовой площади. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Минобороны России.

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«На кабриолетах ЗИЛ принимающий парад Герой Российской Федерации, генерал-полковник Александр Журавлёв в сопровождении командующего парадом генерал-лейтенанта Евгения Никифорова совершит объезд войск и поздравит военнослужащих с Днём Победы», — рассказали в ведомстве. Третий автомобиль будет находиться в резерве. Также стало известно, что в Нижневартовске продолжается подготовка к празднованию 74-й годовщины Победы. Запланированы торжественные и памятные мероприятия, передаёт kp.ru со ссылкой на оргкомитет. В частности, состоится парад и праздничное шествие горожан. Ранее сообщалось, что в Волгограде состоялась первая репетиция парада Победы.