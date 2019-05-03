В Волгограде состоялась первая репетиция парада Победы
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- РИА Новости
В ней приняли участие 1,6 тыс. военных, представителей УФСИН, МЧС, МВД, «Росгвардии», а также казаки, юнармейцы, курсанты и кадеты.
Как заявили в пресс-службе Южного военного округа, отрабатывалась слаженность парадных расчётов, знамённых групп и почётного караула. Также репетировали приветствие и прохождение торжественным маршем.
Ещё одна ночная репетиция запланирована на 4 мая. Генеральная репетиция состоится в 10:00 7 мая.
Кроме того, 6 мая пройдёт генеральная репетиция праздничного салюта, за который отвечают артиллеристы мотострелкового соединения ЮВО, информирует NovostiVolgograda.ru.
Ранее в Кирове объявили программу мероприятий на 9 Мая.