В Волгограде состоялась первая репетиция парада Победы

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Вечером 2 мая в Волгограде состоялась первая репетиция парада Победы, сообщает kp.ru.
В Волгограде состоялась первая репетиция парада Победы
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

В ней приняли участие 1,6 тыс. военных, представителей УФСИН, МЧС, МВД, «Росгвардии», а также казаки, юнармейцы, курсанты и кадеты.

Как заявили в пресс-службе Южного военного округа, отрабатывалась слаженность парадных расчётов, знамённых групп и почётного караула. Также репетировали приветствие и прохождение торжественным маршем.

Ещё одна ночная репетиция запланирована на 4 мая. Генеральная репетиция состоится в 10:00 7 мая.

Кроме того, 6 мая пройдёт генеральная репетиция праздничного салюта, за который отвечают артиллеристы мотострелкового соединения ЮВО, информирует NovostiVolgograda.ru.

Ранее в Кирове объявили программу мероприятий на 9 Мая.

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