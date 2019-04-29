В Кирове объявили программу мероприятий на 9 Мая

В Кирове рассказали о программе мероприятий на 9 Мая, сообщает progorod43.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Основной площадкой по традиции станет Театральная площадь.

В частности, состоится торжественное прохождение войск Кировского гарнизона, посвящённое 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Также пройдёт акция «Бессмертный полк».

Кроме того, запланированы концертные программы, театрализованные представления, парад автомобилей военного и послевоенного времени и другие мероприятия.

Ранее Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге прошёл статический показ новейшей военной техники Западного военного округа, участвующей в параде Победы на Дворцовой площади 9 мая.