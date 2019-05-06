Климкин выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево. Об этом он написал в Twitter.
Климкин выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
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«Соболезнования семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления раненым. Человеческая жизнь бесценна, в цивилизованном мире это понимают», — отметил он.

Климкин добавил, что украинский консул проверяет информацию о гражданке Украины, пострадавшей в результате ЧП.

Ранее стало известно, что следователи и криминалисты завершили следственные действия на месте аварийной посадки Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве.

Заслуженный военный лётчик России Владимир Попов прокомментировал URA.RU ЧП в аэропорту Шереметьево.

При крушении самолёта Sukhoi Superjet 5 мая погиб 41 человек

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