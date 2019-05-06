В Совфеде оценили новые правила диспансеризации

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT вступление в силу в России новых правил диспансеризации и профилактических осмотров.

Отмечается, что люди старше 40 лет, например, смогут проходить диспансеризацию каждый год.

«Хочу обратить внимание, что по-прежнему диспансеризация и медицинские осмотры остаются добровольными и бесплатными. Были разные суждения на тему того, каким образом относиться к более дисциплинарным методам воздействия на нерадивых членов нашего общества, наказывая их отлучением на некоторое время от ОМС. Но все эти разговоры ни к чему не привели, и базовыми принципами остаются бесплатность и добровольность», — отметил Рязанский.

По словам сенатора, своевременные обследования должны положительно отразиться на здоровье населения.

«Мы надеемся получить к 2024 году совершенно чёткие подвижки в вопросах дисциплины прохождения диспансеризации и, естественно, в вопросах эффективности выявления на ранних стадиях тех заболеваний, которые вынуждены потом включать в режим высокотехнологичной медицинской помощи», — заключил он.

6 мая новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.

Граждане в возрасте от 18 до 39 лет продолжат проходить медицинские осмотры раз в три года.

При этом людям старше 40 лет будут проводить скрининги для раннего выявления онкологических заболеваний.