В Совфеде оценили новые правила диспансеризации

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал RT вступление в силу в России новых правил диспансеризации и профилактических осмотров.
В Совфеде оценили новые правила диспансеризации
  • Reuters

Отмечается, что люди старше 40 лет, например, смогут проходить диспансеризацию каждый год.

«Хочу обратить внимание, что по-прежнему диспансеризация и медицинские осмотры остаются добровольными и бесплатными. Были разные суждения на тему того, каким образом относиться к более дисциплинарным методам воздействия на нерадивых членов нашего общества, наказывая их отлучением на некоторое время от ОМС. Но все эти разговоры ни к чему не привели, и базовыми принципами остаются бесплатность и добровольность», — отметил Рязанский.

По словам сенатора, своевременные обследования должны положительно отразиться на здоровье населения. 

«Мы надеемся получить к 2024 году совершенно чёткие подвижки в вопросах дисциплины прохождения диспансеризации и, естественно, в вопросах эффективности выявления на ранних стадиях тех заболеваний, которые вынуждены потом включать в режим высокотехнологичной медицинской помощи», — заключил он.

6 мая новые правила диспансеризации и профилактических осмотров вступили в силу в России.

Граждане в возрасте от 18 до 39 лет продолжат проходить медицинские осмотры раз в три года.

При этом людям старше 40 лет будут проводить скрининги для раннего выявления онкологических заболеваний.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить