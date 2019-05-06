В Госдуму внесли проект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Законопроект направлен на реализацию послания президента России Владимира Путина», — сказал глава нижней палаты парламента.
Володин отметил, что Путин поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства компенсацию в размере 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита.
Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах на срок до шести месяцев для заёмщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
По выбору заёмщика может быть приостановлено исполнение обязательств по кредиту или уменьшен размер периодических платежей.