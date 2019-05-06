В Госдуму внесли проект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин совместно с депутатами от различных фракций внесли законопроект, который позволит оказать помощь семьям, взявшим ипотечный кредит, после рождения третьего и последующих детей.

Об этом сообщает ТАСС.

«Законопроект направлен на реализацию послания президента России Владимира Путина», — сказал глава нижней палаты парламента.

Володин отметил, что Путин поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства компенсацию в размере 450 тыс. рублей для погашения ипотечного кредита.

Ранее стало известно, что российский лидер Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах на срок до шести месяцев для заёмщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

По выбору заёмщика может быть приостановлено исполнение обязательств по кредиту или уменьшен размер периодических платежей.