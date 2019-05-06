Эксперты заявили о падении спроса на праворульные автомобили в ДФО на 85%
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В I квартале 2019 года продажи иномарок с пробегом из Японии снизились на 85% — до 17,3 тыс. машин.
В целом по России самыми популярными подержанными автомобилями с правым рулём признаны Toyota Carina (837 машин за три месяца), Nissan Sunny (396) и Toyota Corolla (316).
Ранее «ПолитЭксперт» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат» сообщал, что стали известны самые популярные премиальные автомобили в России.