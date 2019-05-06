Из сгоревшего в Шереметьеве самолёта извлекли тела 41 погибшего

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Тела 41 погибшего были извлечены из сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100. Об этом журналистам заявил глава Минтранса России Евгений Дитрих.
Из сгоревшего в Шереметьеве самолёта извлекли тела 41 погибшего
  • © СК РФ

«По состоянию на сегодняшнее утро Следственным комитетом было извлечено 41 тело погибших», — сказал министр.

Дитрих также сообщил, что Межгосударственный авиационный комитет приступил к расшифровке самописца самолёта. 

Вечером 5 мая самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вскоре после вылета вернулся в аэропорт Шереметьево, где загорелся во время посадки. 

В результате аварии погиб 41 человек. СК в настоящее время рассматривает различные версии причины произошедшего, в том числе недостаточную квалификацию пилотов и диспетчеров, а также неблагоприятные метеоусловия.

Подробнее — в материале RT.

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