Из сгоревшего в Шереметьеве самолёта извлекли тела 41 погибшего
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«По состоянию на сегодняшнее утро Следственным комитетом было извлечено 41 тело погибших», — сказал министр.
Дитрих также сообщил, что Межгосударственный авиационный комитет приступил к расшифровке самописца самолёта.
Вечером 5 мая самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вскоре после вылета вернулся в аэропорт Шереметьево, где загорелся во время посадки.
В результате аварии погиб 41 человек. СК в настоящее время рассматривает различные версии причины произошедшего, в том числе недостаточную квалификацию пилотов и диспетчеров, а также неблагоприятные метеоусловия.
Подробнее — в материале RT.