Названы регионы России — лидеры по потреблению сахара

Короткая ссылка
Александра Рыкова
Росстат подсчитал, сколько сахара на душу населения пришлось в 2017 году в каждом регионе России. С соответствующей информацией ознакомился RT.
Названы регионы России — лидеры по потреблению сахара
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Первое и второе места по потреблению сахара заняли Липецкая и Курская области, где в 2017 году на душу населения пришлось 55 кг сладкого.

Далее идут Тамбовская область (54 кг), Воронежская область (52 кг) и Краснодарский край (50 кг).

Меньше всего сахара потребляли жители Республики Тыва (24 кг), Калмыкии (26 кг), Чувашии (27 кг) и Красноярского края (28 кг).

В среднем по России на душу населения пришлось 39 кг сахара в год. За последние 10 лет этот показатель изменился незначительно — в 2005 году россияне съедали на 1 кг сахара меньше.

Как сообщалось ранее, в 2018 году потребление сахара в России превысило установленную Минздравом норму почти в два раза — 39,4 кг на человека при норме 24 кг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить