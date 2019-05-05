Источник: часть людей задохнулись в хвостовой части загоревшегося в Шереметьеве SSJ-100
Часть погибших в результате возгорания SSJ-100 в аэропорту Шереметьево задохнулись в хвостовой части самолёта. Об этом RT рассказал источник, знакомый с ходом расследования.
По его словам, в хвосте задымление оказалось сильнее всего и пассажиры не успели добраться до аварийных трапов.
По последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек, в том числе двое детей.
Следователи возбудили уголовное дело.
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