Источник: часть людей задохнулись в хвостовой части загоревшегося в Шереметьеве SSJ-100

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Часть погибших в результате возгорания SSJ-100 в аэропорту Шереметьево задохнулись в хвостовой части самолёта. Об этом RT рассказал источник, знакомый с ходом расследования.

По его словам, в хвосте задымление оказалось сильнее всего и пассажиры не успели добраться до аварийных трапов.

По последним данным, в результате ЧП погибли 13 человек, в том числе двое детей.

Следователи возбудили уголовное дело.

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