СК возбудил дело из-за возгорания самолёта в Шереметьеве

Следователи возбудили уголовное дело в связи с возгоранием самолёта в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская.

«По факту авиапроисшествия в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — сообщила она.

Ранее сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место ЧП с самолётом в Шереметьеве.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах передавало, что в результате возгорания самолёта в Шереметьеве пострадали шесть человек.

По данным МЧС, открытое горение в самолёте ликвидировано.