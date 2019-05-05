СК возбудил дело из-за возгорания самолёта в Шереметьеве
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«По факту авиапроисшествия в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)», — сообщила она.
Ранее сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России выехали на место ЧП с самолётом в Шереметьеве.
РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах передавало, что в результате возгорания самолёта в Шереметьеве пострадали шесть человек.
По данным МЧС, открытое горение в самолёте ликвидировано.