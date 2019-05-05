Источник: загоревшийся в Шереметьеве самолёт дважды за два года попадал в авиапроисшествия

Борт SSJ-100, загоревшийся в аэропорту Шереметьево, дважды за последние два года попадал в авиационные происшествия. Об этом RT рассказал источник в Росавиации со ссылкой на материалы служебного архива расследований инцидентов.

По словам источника, судно встало на крыло в 2016 году и было передано «Аэрофлоту» 27 сентября 2017-го. 7 октября того же года в полёте произошло столкновение с птицей. Инцидент занесли в журнал учёта.

Второе происшествие случилось 30 января 2018 года, рассказали в ведомстве. При заходе на посадку у борта не выпустились закрылки. После приземления машину обследовали техники.

Согласно статистике Центрального МТУ Росавиации, всего с самолётами SSJ в 2018 году произошло десять авиационных событий, в то время как в 2017-м — одно.

Ранее Следственный комитет России подтвердил гибель 13 человек, в том числе двоих детей, при возгорании и аварийной посадке самолёта в Шереметьеве.