Рогозин призвал экс-главкома НАТО «прекратить обострять ситуацию»
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- РИА Новости
«Мой дружеский совет тебе, Джеймс: пора прекратить разжигание русофобии и обострять ситуацию в наших двусторонних отношениях», — заявил он в своём Twitter.
По его словам, партнёрство между США и Россией важно для всего мира.
Ранее Ставридис заявил, что США могут наложить более широкие санкции на Россию вплоть до ограничений на въезд россиян в Соединённые Штаты с любыми целями.
Доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал RT заявление экс-главкома силами НАТО в Европе.