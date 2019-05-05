Рогозин призвал экс-главкома НАТО «прекратить обострять ситуацию»

Гендиректор «Роскосмоса», бывший постпред России при НАТО Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление бывшего главнокомандующего ОВС НАТО в Европе Джеймса Ставридиса о новых антироссийских санкциях.

«Мой дружеский совет тебе, Джеймс: пора прекратить разжигание русофобии и обострять ситуацию в наших двусторонних отношениях», — заявил он в своём Twitter.

По его словам, партнёрство между США и Россией важно для всего мира.

Ранее Ставридис заявил, что США могут наложить более широкие санкции на Россию вплоть до ограничений на въезд россиян в Соединённые Штаты с любыми целями.

Доктор политических наук профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал RT заявление экс-главкома силами НАТО в Европе.