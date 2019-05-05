Альпинист с Украины умер при восхождении на Эльбрус
- Эльбрус / © Serguei Fomine
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Отмечается, что в 11:28 в МЧС поступило сообщение о том, что мужчина 1985 года рождения потерял сознание на Эльбрусе на высоте 3500 м над уровнем моря.
«По предварительным данным, альпинист с Украины без признаков жизни», — говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что для эвакуации альпиниста выдвинулись 14 спасателей и две единицы техники.
В сентябре 2018 года портал «Юга.ру» сообщал о пропавших в горах Карачаево-Черкесии альпинистах.