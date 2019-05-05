Альпинист с Украины умер при восхождении на Эльбрус

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Во время восхождения на Эльбрус скончался альпинист с Украины, к месту происшествия выдвинулись российские спасатели. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии. 
Альпинист с Украины умер при восхождении на Эльбрус
  • Эльбрус / © Serguei Fomine
  • globallookpress.com

Отмечается, что в 11:28 в МЧС поступило сообщение о том, что мужчина 1985 года рождения потерял сознание на Эльбрусе на высоте 3500 м над уровнем моря.

«По предварительным данным, альпинист с Украины без признаков жизни», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что для эвакуации альпиниста выдвинулись 14 спасателей и две единицы техники.

В сентябре 2018 года портал «Юга.ру» сообщал о пропавших в горах Карачаево-Черкесии альпинистах. 

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