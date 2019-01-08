СК организовал проверку после гибели альпиниста на Камчатке

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Следователи организовали проверку после гибели альпиниста на склоне Корякской сопки на Камчатке. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
СК организовал проверку после гибели альпиниста на Камчатке
  • globallookpress.com
  • © David Tanecek

«Проводится процессуальная проверка по факту смерти альпиниста во время восхождения на вулкан Корякская Сопка», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 6 января во время восхождения по восточному склону вулкана в составе туристической группы из четырёх человек 43-летний житель города Елизово во время спуска с вулкана сорвался со склона и упал в ущелье с высоты около 3000 метров.

«Тело мужчины обнаружено 7 января спасателями Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае на высоте около 1700 метров, в ущелье, без признаков жизни. Погибший имел третий разряд по альпинизму и состоял в Федерации альпинизма Камчатского края», — отметили в СК.

В сентябре «Юга.ру» сообщало о пропавших в горах Карачаево-Черкесии альпинистах. 

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