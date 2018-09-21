Спасатели отправились на поиски трёх пропавших в Карачаево-Черкесии альпинистов

Спасатели отправились на поиски трёх пропавших в горах Карачаево-Черкесии альпинистов, сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

Инцидент произошёл при восхождении на гору Белалакая.

По предварительной информации, туристы попали в трещину на леднике Суфруджу.

На место направились восемь сотрудников Домбайского поисково-спасательного подразделения. Из Минеральных Вод вылетел вертолёт МЧС, который доставит на ледник ещё троих спасателей из посёлка Домбай.

Ранее URA.RU сообщало, что на Эльбрусе туристы из Екатеринбурга обратились к спасателям за помощью.