Спасатели отправились на поиски трёх пропавших в Карачаево-Черкесии альпинистов
- РИА Новости
Инцидент произошёл при восхождении на гору Белалакая.
По предварительной информации, туристы попали в трещину на леднике Суфруджу.
На место направились восемь сотрудников Домбайского поисково-спасательного подразделения. Из Минеральных Вод вылетел вертолёт МЧС, который доставит на ледник ещё троих спасателей из посёлка Домбай.
Ранее URA.RU сообщало, что на Эльбрусе туристы из Екатеринбурга обратились к спасателям за помощью.