На Эльбрусе туристы из Екатеринбурга обратились к спасателям за помощью
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- © Serguei Fomine/Russian Look
Сигнал поступил в четверг, 30 августа, в 16:30 по местному времени.
По данным спасателей, уральцы находятся на высоте 3600 метров на восточном склоне горы. На место выехали представители Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Карачаево-Черкесии начали проверку после обнаружения тела пропавшей 30 лет назад альпинистки.