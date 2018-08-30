На Эльбрусе туристы из Екатеринбурга обратились к спасателям за помощью

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На Эльбрусе туристы из Екатеринбурга обратились в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии за помощью, сообщает URA.RU.
На Эльбрусе туристы из Екатеринбурга обратились к спасателям за помощью
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine/Russian Look

Сигнал поступил в четверг, 30 августа, в 16:30 по местному времени.

По данным спасателей, уральцы находятся на высоте 3600 метров на восточном склоне горы. На место выехали представители Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Карачаево-Черкесии начали проверку после обнаружения тела пропавшей 30 лет назад альпинистки.

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