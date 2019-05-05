СК возбудил дело из-за гибели двух детей на участке в Удмуртии

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти двух детей на одном из приусадебных участков в Удмуртии. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по Удмуртии.
СК возбудил дело из-за гибели двух детей на участке в Удмуртии
  • © Следственный комитет России

Дело возбуждено по ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности). 

«По данным следствия, 4 мая в вечернее время дети — девочка 2013 года рождения и мальчик 2015 года рождения — играли на территории приусадебного участка, где проживала девочка, в том числе около компостной ямы», — заявили в СК.

Отмечается, что тела детей обнаружил дедушка погибшей девочки. 

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Ростовской области мужчину осудили на 14,5 года за убийство младенца.

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