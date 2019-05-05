СК возбудил дело из-за гибели двух детей на участке в Удмуртии
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Дело возбуждено по ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности).
«По данным следствия, 4 мая в вечернее время дети — девочка 2013 года рождения и мальчик 2015 года рождения — играли на территории приусадебного участка, где проживала девочка, в том числе около компостной ямы», — заявили в СК.
Отмечается, что тела детей обнаружил дедушка погибшей девочки.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская.
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