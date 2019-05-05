Эксперт оценил идентификацию в мессенджерах по номеру телефона

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Эксперт по цифровой экономике Арсений Щельцин прокомментировал в беседе с RT вступившее в силу 5 мая постановление российского правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Эксперт оценил идентификацию в мессенджерах по номеру телефона
  • Reuters

«Этот ход, безусловно, снизит вероятность появления нелегального контента в мессенджерах. Но пока сложно говорить о том, сможет ли это шаг полностью его истребить. Люди, которые пользуются мессенджерами и регистрируются на территории России, могут использовать поддельные имена и сим-карты», — отметил эксперт.

По его словам, для решения проблемы анонимности в мессенджерах «полезна работа вкупе с минимизацией продаж безымянных сим-карт».

«Сейчас подобная деятельность жёстко преследуется по закону, обычно продаются карты, привязанные к каким-то непонятным именам. Но купивший такую сим-карту человек уже не сможет должным образом идентифицироваться в мессенджере. Те мессенджеры, которые хотят соблюдать этот закон, давно договорились с операторами и выбрали себе нужных, протестировали, как всё будет работать», — заключил Щельцин.

В воскресенье, 5 мая, вступило в силу постановление российского кабмина об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Отмечается, что с сегодняшнего дня владельцы мессенджеров должны будут проверять информацию о регистрации номера абонента у мобильного оператора.

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