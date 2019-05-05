СМИ: Врач одной из больниц Алтая посоветовал пациенту «вызывать попа»
Как передаёт интернет-издание «Толк» со ссылкой на внучку пациента Ксению, в четверг, 2 мая, её 68-летний дед почувствовал себя плохо, начал кашлять кровью.
Родственники доставили мужчину в больницу, где дежурный хирург начал расспрашивать пациента, в чём заключается проблема.
Как отметила собеседница издания, её дед «не мог говорить».
«Я врачу говорю, что сама всё объясню. На что тот заявил, что вообще-то не со мной разговаривает. В итоге он сказал, что вообще дедушку смотреть не будет и чтобы мы «вызывали попа», — уточнила женщина.
При этом она добавила, что впоследствии решение о госпитализации её деда всё же было принято.
У пациента была диагностирована прободная язва. В настоящее время его состояние оценивается как тяжёлое.
В Минздраве Алтайского края отреагировали на ситуацию, отметив, что инцидент взят ведомством на контроль.
Также там уточнили, что «факт отказа в оказании медицинской помощи не нашёл своего документального подтверждения».
В свою очередь, следственное управление СК России по Алтайскому краю организовало проверку по факту произошедшего.