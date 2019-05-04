Фрегат «Адмирал Эссен» вернулся в Севастополь из Средиземного моря

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Фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» вернулся в Севастополь после выполнения задач в Средиземном море.
Фрегат «Адмирал Эссен» вернулся в Севастополь из Средиземного моря
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

«Торжественная церемония, посвящённая возвращению корабля из дальнего похода, прошла в Севастополе под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ЧФ.

На встрече фрегата присутствовали командование и ветераны ЧФ, представители властей Севастополя, семьи моряков.

Ранее сообщалось, что «Адмирал Эссен» представлен на международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Турции.

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