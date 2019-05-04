СМИ: Жертвами ДТП на Кубани стали два участника Stand Up
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По его данным, автомобиль, на котором Маловичко и Зуева направлялись на концерт в Краснодар, попал в ДТП.
Личности их попутчиков пока не установлены.
Отмечается, что у Маловичко остались жена и дети.
По данным МВД, 3 мая в Краснодарском крае Hyundai Accent при обгоне в запрещённом месте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Verna. В результате произошедшего погибли пять человек.
Возбуждено уголовное дело.