СМИ: Жертвами ДТП на Кубани стали два участника Stand Up

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В результате крупного ДТП в Краснодарском крае погибли два участника российского комедийного проекта Stand Up — Денис Маловичко и Елена Зуева. Об этом информирует Пятый канал.
СМИ: Жертвами ДТП на Кубани стали два участника Stand Up
  • @malovichko_denis
  • vk.com

По его данным, автомобиль, на котором Маловичко и Зуева направлялись на концерт в Краснодар, попал в ДТП.

Личности их попутчиков пока не установлены. 

Отмечается, что у Маловичко остались жена и дети.

По данным МВД, 3 мая в Краснодарском крае Hyundai Accent при обгоне в запрещённом месте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Hyundai Verna. В результате произошедшего погибли пять человек.

Возбуждено уголовное дело.

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