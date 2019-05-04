Более 30 кораблей ЧФ провели тренировку в Севастополе и Новороссийске

Более 30 кораблей Черноморского флота провели тренировку по противовоздушной обороне в Севастополе и Новороссийске. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения флота.

Отмечается, что в пунктах базирования флота в Севастополе и Новороссийске дежурные смены центров управления, корабельные расчёты постов противовоздушной обороны провели совместное учение с обнаружением неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного воздушного противника.

«В тренировке приняли участие более 30 кораблей», — заявили представители ЧФ.

Ранее «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота передавал, что подлодка ЧФ «Колпино» возвращается в Новороссийск из Средиземного моря.