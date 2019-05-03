Корабли России и Китая провели учения в Жёлтом море

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Корабли Тихоокеанского флота России и Военно-морских сил Китая провели совместные учения «Морское взаимодействие — 2019» в Жёлтом море. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.
Корабли России и Китая провели учения в Жёлтом море
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«В соответствии с планом двустороннего российско-китайского военно-морского учения «Морское взаимодействие — 2019» в акватории Жёлтого моря экипажи боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС НОАК во взаимодействии с морской авиацией двух стран провели учение по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что в учениях с обеих сторон принимали участие 15 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. Также были задействованы десять самолётов и вертолётов и подразделения морской пехоты.

В том числе были задействованы экипажи крейсера «Варяг», больших противолодочных кораблей «Адмирал Виноградов» и «Адмирал Трибуц», корвета «Совершенный» и спасательного судна «Игорь Белоусов».

Ранее «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Чернорморского флота передавал, что подлодка ЧФ «Колпино» возвращается в Новороссийск из Средиземного моря.

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