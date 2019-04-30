Подлодка ЧФ «Колпино» возвращается в Новороссийск из Средиземного моря
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- РИА Новости
В настоящее время судно проходит проливы Дарданеллы и Босфор.
«При прохождении проливных зон подводные лодки ЧФ наряду с надводными кораблями и судами обеспечения действуют в строгом соответствии с международным правом», — отметили в пресс-службе.
В Средиземном море подлодка выполняла задачи в составе постоянной группировки Военно-морского флота, передаёт «Крыминформ».
Ранее стало известно, что отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай.