Подлодка ЧФ «Колпино» возвращается в Новороссийск из Средиземного моря

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Подлодка Черноморского флота «Колпино» возвращается в Новороссийск после выполнения задач в Средиземном море, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
Подлодка ЧФ «Колпино» возвращается в Новороссийск из Средиземного моря
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

В настоящее время судно проходит проливы Дарданеллы и Босфор.

«При прохождении проливных зон подводные лодки ЧФ наряду с надводными кораблями и судами обеспечения действуют в строгом соответствии с международным правом», — отметили в пресс-службе.

В Средиземном море подлодка выполняла задачи в составе постоянной группировки Военно-морского флота, передаёт «Крыминформ».

Ранее стало известно, что отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай.

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