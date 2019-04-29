Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай

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Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с крейсером «Варяг» прибыл в китайский порт Циндао, чтобы принять участие в российско-китайских двусторонних военно-морских учениях «Морское взаимодействие — 2019».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВО по ТОФ.

«Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с флагманом ТОФ... крейсером «Варяг» прибыл в китайский порт Циндао для участия в российско-китайских двусторонних военно-морских учениях «Морское взаимодействие — 2019», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на подходе к порту с крейсера «Варяг» был произведён 21 артиллерийский залп салюта наций, в ответ китайская сторона также поприветствовала российские корабли залпами с берега.

Ранее крейсер «Варяг» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море.



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