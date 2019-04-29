Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на учения в Китай
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ВВО по ТОФ.
«Отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с флагманом ТОФ... крейсером «Варяг» прибыл в китайский порт Циндао для участия в российско-китайских двусторонних военно-морских учениях «Морское взаимодействие — 2019», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на подходе к порту с крейсера «Варяг» был произведён 21 артиллерийский залп салюта наций, в ответ китайская сторона также поприветствовала российские корабли залпами с берега.
Ранее крейсер «Варяг» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море.