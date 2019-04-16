Крейсер «Варяг» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море

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Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский заявил, что российский ракетный крейсер «Варяг» провёл артиллерийские стрельбы в Японском море.

По его словам, корабль стрелял из 130-миллиметровой установки АК-130 по буксируемому морскому щиту.

«Чуть позже в районе берегового полигона ТОФ крейсер применил артиллерию для подавления видимых и скрытых ландшафтом местности мишеней, имитирующих огневые точки и боевую технику условного противника на побережье», — цитирует его РИА Новости.

Воскресенский уточнил, что экипаж «Варяга» также уничтожил огнём 30-миллиметровых шестиствольных автоматических артиллерийских установок макет морской плавающей мины.

Ранее бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение британского издания The Times о системе визуально-оптических помех «Филин», установленной на фрегате «Адмирал Горшков».

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