Российский фрегат «Адмирал Горшков» вошёл в Южно-Китайское море

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Начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга сообщил, что российский фрегат «Адмирал Горшков» вошёл в Южно-Китайское море.
Российский фрегат «Адмирал Горшков» вошёл в Южно-Китайское море
  • РИА Новости

«Российский фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков», возглавляющий отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота в дальнем походе, завершил проход Малаккского и Сингапурского проливов и вошёл в Южно-Китайское море», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что моряки взяли курс в китайский порт Циндао на полуострове Шаньдун.

Ожидается, что экипаж фрегата примет участие в торжествах, посвящённых 70-летию военно-морских сил Народной освободительной армии Китая, которые намечены на 23 апреля.

Ранее бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов в беседе с Nation News прокомментировал сообщение британского издания The Times о системе визуально-оптических помех «Филин», установленной на фрегате «Адмирал Горшков».

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