СК возбудил дело из-за инцидента с воздушным шаром в Крыму
- РИА Новости
- © Алексей Мальгавко
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что следователи провели осмотр места происшествия, изъяли оболочку и гондолу аэростата.
Кроме того, была изъята документация на тепловой аэростат, а также документы на право управления воздушным судном.
Ранее Пятый канал опубликовал видео инцидента с воздушным шаром в Крыму.
3 мая в районе Феодосии в Крыму произошла нештатная ситуация во время прогулки на воздушном шаре. Четверо взрослых оказались за пределами корзины воздушного шара, а ребёнка, оставшегося в ней, ветром начало уносить в сторону открытого моря. В результате произошедшего никто не пострадал.