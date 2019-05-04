СК возбудил дело из-за инцидента с воздушным шаром в Крыму

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Следователи возбудили уголовное дело в связи с инцидентом, в результате которого ребёнка в Крыму едва не унесло на воздушном шаре в открытое море. Об этом информирует пресс-служба ГСУ СК по Республике Крым.
СК возбудил дело из-за инцидента с воздушным шаром в Крыму
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что следователи провели осмотр места происшествия, изъяли оболочку и гондолу аэростата. 

Кроме того, была изъята документация на тепловой аэростат, а также документы на право управления воздушным судном.

Ранее Пятый канал опубликовал видео инцидента с воздушным шаром в Крыму

3 мая в районе Феодосии в Крыму произошла нештатная ситуация во время прогулки на воздушном шаре. Четверо взрослых оказались за пределами корзины воздушного шара, а ребёнка, оставшегося в ней, ветром начало уносить в сторону открытого моря. В результате произошедшего никто не пострадал.

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