В Крыму катавшегося на воздушном шаре ребёнка унесло ветром
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По его словам, семья из четырёх человек каталась с инструктором на воздушном шаре. В результате неудачного приземления произошла нештатная ситуация.
«При приземлении получилось так, что четверо взрослых оказались за пределами корзины воздушного шара, а ребёнок остался. После чего воздушный шар опять начал подниматься», — сообщили в МЧС.
Отмечается, что шар стало уносить в сторону Чёрного моря. Для спасения ребёнка подняли все экстренные службы. Шар удалось посадить, никто не пострадал.
Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Сочи проводят проверку после падения ребёнка из окна школы.