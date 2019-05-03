В Крыму катавшегося на воздушном шаре ребёнка унесло ветром

На юго-востоке Крыма в Феодосии ребёнка во время прогулки на воздушном шаре едва не унесло ветром в открытое море, его спасли. Об этом информирует глава пресс-службы ГУ МЧС по Крыму Антон Охрименко.

По его словам, семья из четырёх человек каталась с инструктором на воздушном шаре. В результате неудачного приземления произошла нештатная ситуация.

«При приземлении получилось так, что четверо взрослых оказались за пределами корзины воздушного шара, а ребёнок остался. После чего воздушный шар опять начал подниматься», — сообщили в МЧС.

Отмечается, что шар стало уносить в сторону Чёрного моря. Для спасения ребёнка подняли все экстренные службы. Шар удалось посадить, никто не пострадал.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Сочи проводят проверку после падения ребёнка из окна школы.