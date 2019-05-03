Опубликовано видео инцидента с воздушным шаром в Крыму

Короткая ссылка
Появилось видео с места инцидента в районе Феодосии на юго-востоке Крыма, в ходе которого ребёнка во время прогулки на воздушном шаре едва не унесло в открытое море. Кадры опубликовал Пятый канал.
Опубликовано видео инцидента с воздушным шаром в Крыму
  • © pixabay.com

На видео запечатлено, что воздушный шар приземлился возле жилых домов.

На место приземления летательного аппарата прибыли сотрудники полиции.

По данным МЧС, семья из четырёх человек каталась с инструктором на воздушном шаре. Во время приземления произошла нештатная ситуация: четверо взрослых оказались за пределами корзины воздушного шара, а ребёнка, оставшегося в ней, ветром начало уносить в сторону открытого моря

В связи с произошедшим были подняты все экстренные службы. Шар удалось посадить, никто не пострадал. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить