Опубликовано видео инцидента с воздушным шаром в Крыму
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На видео запечатлено, что воздушный шар приземлился возле жилых домов.
На место приземления летательного аппарата прибыли сотрудники полиции.
По данным МЧС, семья из четырёх человек каталась с инструктором на воздушном шаре. Во время приземления произошла нештатная ситуация: четверо взрослых оказались за пределами корзины воздушного шара, а ребёнка, оставшегося в ней, ветром начало уносить в сторону открытого моря.
В связи с произошедшим были подняты все экстренные службы. Шар удалось посадить, никто не пострадал.