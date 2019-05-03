Опубликовано видео инцидента с воздушным шаром в Крыму

Появилось видео с места инцидента в районе Феодосии на юго-востоке Крыма, в ходе которого ребёнка во время прогулки на воздушном шаре едва не унесло в открытое море. Кадры опубликовал Пятый канал.

На видео запечатлено, что воздушный шар приземлился возле жилых домов.

На место приземления летательного аппарата прибыли сотрудники полиции.

По данным МЧС, семья из четырёх человек каталась с инструктором на воздушном шаре. Во время приземления произошла нештатная ситуация: четверо взрослых оказались за пределами корзины воздушного шара, а ребёнка, оставшегося в ней, ветром начало уносить в сторону открытого моря.

В связи с произошедшим были подняты все экстренные службы. Шар удалось посадить, никто не пострадал.