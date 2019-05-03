Башкирия получит 112,4 млн рублей из федерального бюджета на поддержку занятости

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Башкирия получит 112,4 млн рублей из федерального бюджета в 2019 году на повышение производительности труда и поддержку занятости. Об этом сообщает Mkset.ru со ссылкой на соответствующее распоряжение правительства России.
Башкирия получит 112,4 млн рублей из федерального бюджета на поддержку занятости
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

В общей сложности на федеральный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» через систему грантовой поддержки предусмотрено 1,96 млрд рублей межбюджетных трансфертов.

Они распределены между субъектами пропорционально числу предприятий, установленных соглашениями о реализации региональных проектов.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что объём предоставляемой дотации для бюджета Ижевска планируют уменьшить на 2,7 млн рублей в связи с нецелевым расходованием средств.

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