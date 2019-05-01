Объём предоставляемой дотации для бюджета Ижевска уменьшат на 2,7 млн рублей

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Объём предоставляемой дотации для бюджета Ижевска планируют уменьшить на 2,7 млн рублей в связи с нецелевым расходованием средств. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минфина.
Объём предоставляемой дотации для бюджета Ижевска уменьшат на 2,7 млн рублей
  • РИА Новости

Нарушения были обнаружены в результате проверок муниципального образования «Город Ижевск» по использованию средств из республиканского бюджета.

В соответствии с бюджетным законодательством, казне Ижевска уменьшат дотации на аналогичную сумму.

Муниципальное образование подало иск против ответственных за нарушения лиц.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области выявили финансовые нарушения на 666,5 млн рублей за год.

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