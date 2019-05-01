Объём предоставляемой дотации для бюджета Ижевска уменьшат на 2,7 млн рублей
- РИА Новости
Нарушения были обнаружены в результате проверок муниципального образования «Город Ижевск» по использованию средств из республиканского бюджета.
В соответствии с бюджетным законодательством, казне Ижевска уменьшат дотации на аналогичную сумму.
Муниципальное образование подало иск против ответственных за нарушения лиц.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области выявили финансовые нарушения на 666,5 млн рублей за год.