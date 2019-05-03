В Петергофе пройдут мероприятия в честь 9 Мая

Короткая ссылка
В Государственном музее-заповеднике «Петергоф» пройдут мероприятия в честь 9 Мая, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре.
В Петергофе пройдут мероприятия в честь 9 Мая
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

В частности, состоится запуск фонтанов Большого каскада под мелодию песни «День Победы» в исполнении духового оркестра. Затем почётные гости, ветераны, воевавшие на Ленинградском фронте, возложат цветы к мемориалу «Уроки истории» в Купеческой гавани.

Кроме того, на площадке в западной части Нижнего парка запланирована танцевальная программа «Весна Победы». Там же будет размещена полевая кухня.

Завершит программу пролёт лётчиков Невского аэроклуба над акваторией Финского залива.

Ранее Newinform сообщал, что концерт с участием звёзд оперы и эстрады состоится 9 мая на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить