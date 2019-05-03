В Петергофе пройдут мероприятия в честь 9 Мая

В Государственном музее-заповеднике «Петергоф» пройдут мероприятия в честь 9 Мая, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу комитета по культуре.

В частности, состоится запуск фонтанов Большого каскада под мелодию песни «День Победы» в исполнении духового оркестра. Затем почётные гости, ветераны, воевавшие на Ленинградском фронте, возложат цветы к мемориалу «Уроки истории» в Купеческой гавани.

Кроме того, на площадке в западной части Нижнего парка запланирована танцевальная программа «Весна Победы». Там же будет размещена полевая кухня.

Завершит программу пролёт лётчиков Невского аэроклуба над акваторией Финского залива.

Ранее Newinform сообщал, что концерт с участием звёзд оперы и эстрады состоится 9 мая на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.