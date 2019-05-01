Концерт с участием звёзд оперы и эстрады пройдёт 9 мая на Дворцовой площади в Петербурге

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Концерт с участием звёзд оперы и эстрады состоится 9 мая на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, сообщает Newinform со ссылкой на Смольный.
Концерт с участием звёзд оперы и эстрады пройдёт 9 мая на Дворцовой площади в Петербурге
  • РИА Новости

В частности, выступят народные артисты России Лариса Долина, Василий Герелло, Дмитрий Певцов, Светлана Крючкова и Александр Розенбаум.

На сцену также выйдут солист Мариинского театра Григорий Чернецов, лауреат всероссийских и международных конкурсов Альберт Жалилов, заслуженные артистки России Елена Драпеко, Анастасия Мельникова и певица Зара.

Прозвучат песни и стихи военных лет, передают «Невские новости».

Ранее сообщалось, что более 200 праздничных мероприятий пройдут в Москве с 1 по 10 мая.

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