Более 200 праздничных мероприятий пройдёт в Москве с 1 по 10 мая

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С 1 по 10 мая в Москве проведут более 200 различных праздничных мероприятий.
Более 200 праздничных мероприятий пройдёт в Москве с 1 по 10 мая
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

Как сообщает сайт «Москва 24», об этом рассказали на заседании президиума столицы.

Запланированы концерты, акции памяти, спектакли, выставки, спортивные программы и мастер-классы. На 51 городской площадке развернётся фестиваль «Московская весна a cappella».

На Красной площади 1 мая пройдёт шествие профсоюзов и трудовых коллективов, 6 мая на Поклонной горе — парад кадетов «Не прервётся связь поколений», 8 мая — возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику Георгию Жукову.

9 мая на Красной площади состоится парад. Также запланировано шествие «Бессмертного полка».

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что Парусный фестиваль состоится 12 мая в Москве в рамках традиционной Останкинской детской парусной регаты.

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