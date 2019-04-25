Парусный фестиваль пройдёт 12 мая в Москве
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Мероприятие проводит Московская федерация парусного спорта при поддержке столичного правительства.
Запланированы концертная программа, мастер-классы, лекции. Главным событием станет посвящённая Дню Победы регата, которая проводится с 1974 года. В соревнованиях примут участие около 100 детей-спортсменов, их родители, а также представители яхт-школ.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что Крым и Краснодарский край договорились о развитии яхтенного туризма.