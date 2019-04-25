Парусный фестиваль пройдёт 12 мая в Москве

Короткая ссылка
Парусный фестиваль состоится 12 мая в Москве в рамках традиционной Останкинской детской парусной регаты, сообщает издание «Дни.ру».
Парусный фестиваль пройдёт 12 мая в Москве
  • © sail-fest.ru

Мероприятие проводит Московская федерация парусного спорта при поддержке столичного правительства.

Запланированы концертная программа, мастер-классы, лекции. Главным событием станет посвящённая Дню Победы регата, которая проводится с 1974 года. В соревнованиях примут участие около 100 детей-спортсменов, их родители, а также представители яхт-школ.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что Крым и Краснодарский край договорились о развитии яхтенного туризма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить