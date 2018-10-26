Крым и Краснодарский край договорились о развитии яхтенного туризма

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Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов и председатель заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко подписали соглашение о развитии яхтенного туризма, сообщают «Аргументы неделi».
Крым и Краснодарский край договорились о развитии яхтенного туризма
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Это произошло во время круглого стола в рамках Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА).

По словам Константинова, яхтенный туризм набирает обороты и становится доступным для среднего класса.

«Безусловно, курортные территории Краснодарского края и Крыма необходимо развивать. Поэтому совершенно своевременно наши крымские коллеги подняли вопрос о развитии яхтенного туризма», — сказал со своей стороны Бурлачко.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область договорилась о развитии совместных проектов в области туризма с Китаем.

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