Крым и Краснодарский край договорились о развитии яхтенного туризма
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Это произошло во время круглого стола в рамках Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации (ЮРПА).
По словам Константинова, яхтенный туризм набирает обороты и становится доступным для среднего класса.
«Безусловно, курортные территории Краснодарского края и Крыма необходимо развивать. Поэтому совершенно своевременно наши крымские коллеги подняли вопрос о развитии яхтенного туризма», — сказал со своей стороны Бурлачко.
Ранее телеканал «360» сообщал, что Московская область договорилась о развитии совместных проектов в области туризма с Китаем.