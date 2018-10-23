Подмосковье договорилось о развитии совместных проектов в области туризма с Китаем

Московская область договорилась о развитии совместных проектов в области туризма с Китаем, сообщает телеканал «360».

Зампред регионального правительства Денис Буцаев в Красногорске встретился с представителями Народного политического консультативного совета провинции Цзянсу.

«Туристический поток из Китая в Подмосковье довольно большой. Мы знаем, что туристы из КНР любят посещать Сергиев Посад и другие исторические достопримечательности. Мы считаем, что китайский бизнес может подключиться к созданию туристической инфраструктуры на территории Подмосковья», — заявил Буцаев.

По его словам, стороны договорились разработать совместный план мероприятий.

Ранее портал Nation News сообщал, что Санкт-Петербург и Антверпен подписали «дорожную карту» до 2021 года. Она позволит городам заниматься совместным развитием туризма и культуры.