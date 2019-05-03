Создатель приложения LinguaLeo сознался в убийстве сестры

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Дюртюлинского района Башкирии, подозреваемого в убийстве своей сестры. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, речь идёт об Айнуре Абдулнасырове — создателе приложения для изучения иностранных языков LinguaLeo.

«С задержанным проведены первоначальные следственные действия, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в СК.

Отмечается, что 2 мая обвиняемый, находясь дома в селе Дюртюли поссорился с сестрой и нанёс ей несколько ножевых ранений, в результате которых она скончалась. На место прибыла мать и вызвала полицию.

Уточняется, что обвиняемый скрываться от правоохранителей не стал и сознался в содеянном.

Lingualeo — образовательная платформа для изучения и практики иностранного языка, появившаяся в 2010 году.

Ранее сообщалось, что суд в Подмосковье приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийство матери, двух малолетних братьев и сестры.