Создатель приложения LinguaLeo сознался в убийстве сестры
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- globallookpress.com
«С задержанным проведены первоначальные следственные действия, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения», — сообщили в СК.
Отмечается, что 2 мая обвиняемый, находясь дома в селе Дюртюли поссорился с сестрой и нанёс ей несколько ножевых ранений, в результате которых она скончалась. На место прибыла мать и вызвала полицию.
Уточняется, что обвиняемый скрываться от правоохранителей не стал и сознался в содеянном.
Lingualeo — образовательная платформа для изучения и практики иностранного языка, появившаяся в 2010 году.
Ранее сообщалось, что суд в Подмосковье приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийство матери, двух малолетних братьев и сестры.