В Подмосковье организовавшую убийство матери, двух братьев и сестры девушку приговорили к 16 годам

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийство матери, двух малолетних братьев и сестры. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Преступление было совершено в 2014 году.

«Признана виновной в совершении преступления... «организация убийства двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершённого из корыстных побуждений»... Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

В апреле 2018 года дело было передано в суд. По данным следствия, в 2014 году у 24-летней Дарьи Переверзевой и её сожителя Дмитрия Колесникова «возник умысел на убийство матери и брата Переверзевой с целью завладения деньгами и недвижимостью семьи».

Колесников 7 сентября 2014 года приехал в дом к женщине. Как отмечается, сначала он задушил женщину, а потом её 12-летнего сына, после чего облил легковоспламеняющейся жидкостью свои вещи, которые были в крови, и поджёг. При пожаре от отравления угарным газом погибли также трёхлетние двойняшки.

В 2016 году суд приговорил Колесникова к пожизненному лишению свободы.