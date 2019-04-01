В Подмосковье организовавшую убийство матери, двух братьев и сестры девушку приговорили к 16 годам
- РИА Новости
Преступление было совершено в 2014 году.
«Признана виновной в совершении преступления... «организация убийства двух и более лиц, в том числе малолетнего, совершённого из корыстных побуждений»... Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.
В апреле 2018 года дело было передано в суд. По данным следствия, в 2014 году у 24-летней Дарьи Переверзевой и её сожителя Дмитрия Колесникова «возник умысел на убийство матери и брата Переверзевой с целью завладения деньгами и недвижимостью семьи».
Колесников 7 сентября 2014 года приехал в дом к женщине. Как отмечается, сначала он задушил женщину, а потом её 12-летнего сына, после чего облил легковоспламеняющейся жидкостью свои вещи, которые были в крови, и поджёг. При пожаре от отравления угарным газом погибли также трёхлетние двойняшки.
В 2016 году суд приговорил Колесникова к пожизненному лишению свободы.