Большой противолодочный корабль «Североморск» завершил выполнение боевых задач в Средиземном море

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Большой противолодочный корабль «Североморск» закончил выполнение боевых задач дальнего похода в Средиземном море, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота.
Большой противолодочный корабль «Североморск» завершил выполнение боевых задач в Средиземном море
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

За время похода корабль побывал в Атлантическом и Индийском океанах, принял участие в военно-морском параде на Кронштадтском рейде и в учениях группировки Военно-морского флота России в Средиземном море.

Экипаж также выполнил ряд дипломатических задач, побывав в портах Алжир, Пемба, Виктория, Анциранана и Джибути. Кроме того, «Североморск» принял участие в российско-пакистанских учениях «Аравийский муссон — 2018».

В целом корабль преодолел около 40 тыс. морских миль.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что фрегат Черноморского флота «Адмирал Эссен» прибыл в Турцию для участия в международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019.

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