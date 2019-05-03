В Москве подготовят 34 площадки для запуска пиротехники в День Победы

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В Москве будет подготовлено 34 площадки для запуска пиротехники в День Победы, сообщает газета «Известия».
В Москве подготовят 34 площадки для запуска пиротехники в День Победы
  • ©pixabay.com

В этом году запланировано запустить 16 салютов и 18 фейерверков.

Увидеть их можно будет, в частности, в Измайловском и Екатерининском парках, парках «Печатники» и «Ходынское поле», усадьбе Кусково и музее-заповеднике «Царицыно», а также на ВДНХ.

«По традиции самым зрелищным будет огненное шоу на Поклонной горе», — говорится на портале мэра и правительства.

Салют начнётся в 22:00.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области подготовили 62 площадки для запуска салютов и фейерверков в День Победы.

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