В Москве подготовят 34 площадки для запуска пиротехники в День Победы
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В этом году запланировано запустить 16 салютов и 18 фейерверков.
Увидеть их можно будет, в частности, в Измайловском и Екатерининском парках, парках «Печатники» и «Ходынское поле», усадьбе Кусково и музее-заповеднике «Царицыно», а также на ВДНХ.
«По традиции самым зрелищным будет огненное шоу на Поклонной горе», — говорится на портале мэра и правительства.
Салют начнётся в 22:00.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области подготовили 62 площадки для запуска салютов и фейерверков в День Победы.